В России станет возможно тратить маткапитал на оплату частных детсадов
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату частного образования.
Соответствующая информация размещена на официальном портале правовой информации.
"Законопроект направлен на повышение доступности дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность", - сказал ранее, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин.