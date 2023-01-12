Роспотребнадзор отметил, что омикрон-штамм "кракен" не стал более тяжелым

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - По данным ученых подвариант омикрон-штамма коронавируса ХВВ.1.5 ("кракен") не стал более тяжелым или более смертельным, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы ориентируемся на данные ученых, исследователей, врачей, из тех стран, где этот вирус развивается более быстро. И эти данные говорят о том, что на клинические проявления эта мутация значимого влияния не оказала. То есть, он не стал более тяжелым, или не стал более смертельным, это так. Но вместе с тем, он также, как и его собратья внутри омикрона, ведет к непростому заболеванию, которое может осложняться еще и длительными проявлениями – мы говорим лонгковид, постковид", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Она утончила, что для предотвращения заражения "кракеном" иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с коронавирусом или после вакцинации, может не хватить, поэтому "нужно быть осторожным и нужно позаботиться о своем здоровье".

Попова отметила, что даже в случае легкого течения заболевания нельзя забывать, что это "клиника инфекционного заболевания, заболевания непростого, которое, даже когда течет в легкой и бессимптомной форме, может сильно нарушить здоровье и последствия могут быть достаточно долгими и неприятными".

В четверг в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ зарегистрирован первый случай заболевания новым подвариантом штамма "омикрон" COVID-19 XBB.1.5, получившим название "кракен". Заболевшая выявлена в Пензенской области, она уже выздоровела. При этом в связи с находкой служба не планирует вводить никаких дополнительных ограничений.

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил "Интерфаксу", что "кракен" "с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России".