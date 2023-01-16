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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Песков возложил на украинскую ПВО ответственность за удар по дому в Днепропетровске

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с ударом по жилому дому в Днепропетровске заявил, что российские войска не бьют по жилой и социальной инфраструктуре.

Просьба прокомментировать ситуацию в связи с этим ударом прозвучала в понедельник от журналистов в ходе их общения с пресс-секретарем президента.

"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты и противовоздушной обороны", - сказал Песков.

Дмитрий Песков РФ Украина Днепропетровск
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