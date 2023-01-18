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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Таганский суд оштрафовал на 500 тысяч рублей "Новую газету" (АНО "РИД Новая Газета") за дискредитацию российских вооруженных сил, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Штраф назначен за совершение действий, направленных на дискредитацию использования армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

"Новая газета" 28 марта 2022 года объявила, что приостанавливает работу после получения двух предупреждений Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагентов без указания об их статусе. Часть редакции запустила новый проект в Европе.

В течение 2022 года суды признали незаконной регистрацию печатной версии "Новой газеты" как СМИ. Этого требовал Роскомнадзор, указывая, что издатели не предоставили в срок устав редакции.

Также суды постановили, что должна быть прекращена работа сайта издания.

Кроме того, в 2022 году "Новой газете" назначили ряд штрафов за распространение фейков .

"Новая газета" была основана в 1993 году. Главный редактор издания Дмитрий Муратов в 2021 году получил Нобелевскую премию мира.

Новая газета Таганский суд Роскомнадзор Дмитрий Муратов
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