Источник сообщил о положительном отзыве Минфина на законопроект о майнинге

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект положительного отзыва правительства на законопроект №237585-8 о легализации в России майнинга криптовалют, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса.

По его сведениям, в Минфине считают, что Банк России должен согласовать с министерством нормативный акт о создании экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого для определенных участников рынка будут возможны операции по обмену криптовалют на фиатные деньги.

Он подчеркнул, что в рамках ЭПР прорабатывается вопрос легализации обмена криптовалют на фиатные деньги (рубли) для двух категорий: для майнеров криптовалют (они получают вознаграждение только в криптоваюте), для отдельных участников внешнеэкономической деятельности (которые получают оплату за экспортные поставки в криптовалюте).

Легализация позволит как майнерам, так и участникам ВЭД учитывать операции по обмену для налоговых целей, сейчас это возможно, но сопряжено с рядом трудностей фискального характера.

"Необходимо предусмотреть, что нормативный акт об утверждении программы экспериментального правового режима, в рамках которого будут совершаться сделки с цифровой валютой с использованием объектов российской информационной инфраструктуры, принимается Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансовых рынков (Минфин - ИФ). Также необходимо указать, что данные сделки должны осуществляться посредством взаимодействия с уполномоченной организацией, определяемой программой экспериментального правового режима", - говорится в проекте отзыва правительства, подготовленного Минфином.

"Для синхронизации изменений необходимо дополнить ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" указанием на то, что экспериментальный правовой режим может предусматривать привлечение уполномоченной организации", - также говорится в проекте.

Помимо этого, по словам источника, Минфин настаивает на исключении из законопроекта нормы о том, что в случае обмена майнерами криптовалюты на зарубежных биржах к ним не будут применяться положения действующего закона о валютном регулировании.

"Следует предусмотреть возможность применения к сделкам с цифровой валютой специального регулирования в области валютного контроля в рамках экспериментального правового режима, в том числе выполнение уполномоченной организацией функций агента валютного контроля", - говорится в отзыве.

В документе также говорится о необходимости выполнять нормы "антиотмывочного" законодательства.

"В законопроекте также необходимо предусмотреть, что майнинг, а также сделки с цифровой валютой, полученной в результате майнинга, могут проводиться только в собственных интересах. При этом Росфинмониторингу должны быть предоставлены полномочия по направлению запросов в адрес лиц, осуществляющих майнинг, в том числе участников майнинг-пула, для получения информации о совершаемых ими сделках", - пояснил источник.

По его словам, свои замечания к документу представило и Минэкономразвития, но они носят технический характер. В частности, министерство считает, что вводимое в законопроекте понятие "создание цифровой валюты" (майнинг - ИФ)" необходимо заменить на "майнинг", так как его легко спутать с уже существующим в российском законодательстве определением "выпуск цифровой валюты".