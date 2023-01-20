Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

Высокий уровень террористической опасности продлен в Крыму до февраля

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - "Желтый" уровень террористической опасности, введенный весной прошлого года на северо-востоке Крыма, будет действовать минимум до 5 февраля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 21 января 2023 года до 20:00 5 февраля 2023 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в пятницу.

Речь идет о городах Армянск, Джанкой, Керчь и Красноперекопск, а также о Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

"Желтый" уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству.

"Желтый" – это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный – "синий", высокий – "желтый" и критический – "красный".

В Крыму также действует режим среднего уровня реагирования.

Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Победа" после решения ВС РФ сохранит оба варианта провоза ручной клади

В Кремле отметили развитие конфликта вокруг Украины по восходящей спирали

Песков призвал ориентироваться на слова Путина в вопросе частичной мобилизации

Все избиркомы в новых регионах к осени подключат к ГАС "Выборы"

Все избиркомы в новых регионах к осени подключат к ГАС "Выборы"
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 6078 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6078 новых случаев заражения коронавирусом

Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти

Что произошло за день: четверг, 19 января

Минюст займется государственным контролем за деятельностью иноагентов

Минюст займется государственным контролем за деятельностью иноагентов

ФАС готова на мировую с металлургами с учетом ухудшения их финансового положения

Военная операция на Украине

Минцифры будет принимать заявки айтишников на отсрочку от весеннего призыва

Минцифры будет принимать заявки айтишников на отсрочку от весеннего призыва
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });