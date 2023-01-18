Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Президент Международного Комитета Красного Креста посетит Москву 19-20 января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер на этой неделе посетит Москву для обсуждения гуманитарных вопросов с властями РФ и Российским Красным Крестом, сообщила в среду пресс-служба международной организации.

"Президент МККК Мирьяна Сполярич на этой неделе прибудет в Москву с двухдневным визитом, чтобы обсудить актуальные гуманитарные проблемы с представителями власти и Российским Красным Крестом", - говорится в сообщении пресс-службы МККК.

В пресс-службе уточнили "Интерфаксу", что поездка состоится 19-20 января.

В ходе поездки планируется обсудить вопросы, связанные с Украиной и посещением военнопленных, следует из пресс-релиза.

"Безусловный приоритет для президента Сполярич - сделать так, чтобы делегаты МККК могли регулярно посещать военнопленных, и обеспечить последним гуманное обращение в соответствии с международным гуманитарным правом. Хотя МККК уже посещал военнопленных, принадлежащих к обеим сторонам, он в срочном порядке пытается получить полный, беспрепятственный и регулярный доступ ко всем военнопленным, где бы они ни находились", - говорится в сообщении.

Сполярич-Эггер планирует обсудить с российскими представителями и ситуацию в других регионах, где гуманитарная обстановка вызывает обеспокоенность: Афганистан, Сирию, Эфиопию и африканский регион Сахель, добавили в пресс-службе.

Сполярич-Эггер заняла должность президента МККК в октябре 2022 года, сменив на этом посту Петера Маурера, который в последний раз посещал Москву в конце марта 2022 года.

МККК Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Утвержден стандарт услуг "Все включено" и "Ультра все включено" в отелях России

Глава СПЧ попросил проверить обоснованность содержания в СИЗО журналистки Баязитовой

Глава СПЧ попросил проверить обоснованность содержания в СИЗО журналистки Баязитовой

МАК сообщил, что Сторчевой приступил к исполнению обязанностей главы комитета

Путин назвал сравнимыми объемы производства ракет ПВО в России и в остальном мире

Путин назвал сравнимыми объемы производства ракет ПВО в России и в остальном мире

Путин пообещал вскоре решить вопрос об отсрочке призыва на срочную службу работников ОПК

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам
Военная операция на Украине

Путин назвал целью СВО прекращение боевых действий, которые идут в Донбассе с 2014 года

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

Минфин не получал заявок на продажу крупных "дочек" иностранных банков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });