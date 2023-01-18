Президент Международного Комитета Красного Креста посетит Москву 19-20 января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер на этой неделе посетит Москву для обсуждения гуманитарных вопросов с властями РФ и Российским Красным Крестом, сообщила в среду пресс-служба международной организации.

"Президент МККК Мирьяна Сполярич на этой неделе прибудет в Москву с двухдневным визитом, чтобы обсудить актуальные гуманитарные проблемы с представителями власти и Российским Красным Крестом", - говорится в сообщении пресс-службы МККК.

В пресс-службе уточнили "Интерфаксу", что поездка состоится 19-20 января.

В ходе поездки планируется обсудить вопросы, связанные с Украиной и посещением военнопленных, следует из пресс-релиза.

"Безусловный приоритет для президента Сполярич - сделать так, чтобы делегаты МККК могли регулярно посещать военнопленных, и обеспечить последним гуманное обращение в соответствии с международным гуманитарным правом. Хотя МККК уже посещал военнопленных, принадлежащих к обеим сторонам, он в срочном порядке пытается получить полный, беспрепятственный и регулярный доступ ко всем военнопленным, где бы они ни находились", - говорится в сообщении.

Сполярич-Эггер планирует обсудить с российскими представителями и ситуацию в других регионах, где гуманитарная обстановка вызывает обеспокоенность: Афганистан, Сирию, Эфиопию и африканский регион Сахель, добавили в пресс-службе.

Сполярич-Эггер заняла должность президента МККК в октябре 2022 года, сменив на этом посту Петера Маурера, который в последний раз посещал Москву в конце марта 2022 года.