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Швейцарский дипломат Мирьяна Эггер станет президентом МККК в 2022 году

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Швейцарский дипломат Мирьяна Сполярич Эггер возглавит Международный Комитет Красного Креста (МККК) с 1 октября 2022 года.

Ассамблея - верховный орган управления МККК - избрал Эггер президентом организации, сообщил в четверг ее нынешний глава Петер Маурер. Он уйдет в отставку в сентябре 2022 года.

Пресс-служба МККК отмечает, что четырехлетний мандат Эггер стартует 1 октября будущего года.

Эггер с 2018 года является помощником генерального секретаря ООН, помощником администратора программы развития Организации Объединенных наций (ПРООН), директором регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ.

Ранее она работала в МИД Швейцарии.

В будущем году исполнится десять лет, как Маурер возглавляет МККК.

МККК Мирьяна Сполярич Эггер

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