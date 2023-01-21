Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Двуречье в ДНР

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль населенный пункт Двуречье Донецкой народной республики (ДНР), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

По его словам, потери ВСУ на донецком направлении составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30.

"Кроме того, в районе населенного пункта Водяное (ДНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Малиновка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", - сказал Конашенков.

Накануне в Минобороны РФ заявили о взятии под контроль двух населенных пунктов - Клещеевка в ДНР и Лобковое в Запорожской области. 13 января российское военное ведомство заявило об установлении контроля над городом Соледар в Донбассе. 15 января Конашенков заявил, что российские войска развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск (Бахмут) и железнодорожной станции Соль. 18 января он сказал, что поселок Соль находится под российским контролем.

Российские военные в ходе наступления на запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции. По словам Конашенкова, за сутки здесь уничтожено более 30 человек личного состава противника, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица "Акация", а также гаубица Д-20.

"На купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - сообщил Конашенков.

Кроме того, сообщил он, в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов Вооружённых сил Украины.

"На красно-лиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой народной республики. Уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", - сказал Конашенков.

Истребительной авиацией ВКС России в районе Владимировки ДНР сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины, сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - заявил он.

По словам Конашенкова, за сутки также уничтожено 14 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

"Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также противорадиолокационная ракета HARM в районах населенных пунктов Васильевка и Грозовое Запорожской области", - сообщил представитель Минобороны.

По его данным, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе Котляровки (ДНР), а также 67 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 95 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 375 самолетов, 203 вертолета, 2922 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7589 танков и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3883 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8128 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.