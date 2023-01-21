Расчеты систем ПВО С-300 отработали в Подмосковье отражение воздушных атак

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Учения по отражению силами противовоздушной обороны (ПВО) атак условного противника проведены в Московской области, сообщает министерство обороны РФ.

"В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты", - сказано в сообщении, размещенном на сайте ведомства в субботу.

В ходе выполнения задач батарея зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 выдвинулась в район несения боевого дежурства.

"Расчеты батареи развернули комплексы в боевой порядок и приступили к дежурству. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет", - информирует Минобороны России.

По его данным, в отработке задач было задействовано более 150 военнослужащих, свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

ЗРС С-300 (концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для обороны важных войсковых объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов и вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.