Обвиняемый в хищениях Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Владимир Мау, приостанавливавший исполнение обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), вернулся к работе, сообщили в вузе.

"Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора президентской Академии", - сообщили в вузе "Интерфаксу".

Мау обвиняют в многомиллионных хищениях, он был задержан в конце июня и помещён под домашний арест. В начале августа по решению суда он был освобождён из-под домашнего ареста, ему избрана мера в виде подписки о невыезде.

Ректор обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Ранее столичный главк МВД сообщил, что Мау предъявлено обвинение в хищениях средств академии. По данным полиции, он "проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" ("Шанинка" - ИФ) Сергея Зуева и других лиц".

Обязанности ректора вуза с 30 июня исполнял проректор Максим Назаров. Ректор же, по данным вуза, находился в плановом отпуске. В РАНХиГС также заявляли, что вся "операционная деятельность вуза осуществляется в штатном режиме, все внутренние процессы продолжаются".

Кроме того, после задержания Мау Минобрнауки заменило его на посту заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии, новый состав комиссии будет утверждаться правительством.