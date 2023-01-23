Toyota отзовет в России 47 тысяч автомобилей

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российское подразделение японского автоконцерна Toyota - ООО "Тойота мотор" - отзывает в России 47 007 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с работой программного обеспечения модуля передачи данных, сообщил Росстандарт.

Под отзыв подпали автомобили Lexus и Toyota моделей Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC Prado, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, которые были проданы с 28 ноября 2020 года по настоящее время.

"Из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьезной аварии автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования. На некоторых автомобилях существует вероятность, что самые последние данные о местоположении могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения. В такой ситуации данные о местоположении машины могут быть некорректно переданы", - объяснили в Росстандарте.

На отозванных машинах перепрограммируют модуль передачи данных и сделают это бесплатно.

Представители ООО "Тойота мотор" письмом или по телефону проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимом ремонте. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно и самостоятельно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

"Ранее в пресс-службе ООО "Тойота Мотор" подтвердили обязательство автопроизводителя по обеспечению необходимым количеством запчастей для гарантийного ремонта и отзывных кампаний", - отметил Росстандарт.

Toyota в сентябре сообщила о прекращении производства на заводе в Петербурге, запущенном в 2007 году, где выпускались модели Rav-4 и Camry. Компания пообещала сохранить в России послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети. Концерн в своей отчетности оценивал расходы, связанные с прекращением производства в России, в 97 млрд иен (более $650 млн по текущему курсу).

Петербургский завод японского автоконцерна продолжает простаивать, он не передавался другому инвестору. Минпромторг в декабре сообщал, что предприятие проходит консервацию.

Продажи Toyota в 2022 году, в течение которого компания ушла с российского рынка, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рухнули на 81,7%, до 21 502 автомобилей. Доля на рынке легковых и легких коммерческих автомобилей сократилась с 7% до 3,1%.