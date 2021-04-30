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Суд отправил на принудительные работы 3 свидетелей из "дела Ефремова"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы признал виновными в даче заведомо ложных показаний по делу о ДТП в центре Москвы трех свидетелей со стороны защиты актера Михаила Ефремова.

"Александр Кобец и Андрей Гаев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля), им назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ранее в пятницу сообщалось, что суд также приговорил к исправительным работам на один год с удержанием 10% зарплаты третьего свидетеля - Тевана Бадасяна.

Бадасян утверждал на судебном процессе, что в автомобиль Ефремова около бара "Улисс" сел другой человек - высокий мужчина в бейсболке. В свою очередь, приятели Кобец и Гаев настаивали, что актер был в машине, но после ДТП вышел со стороны пассажирского сидения, а за рулем находился другой человек, которого они не смогли описать.

При оглашении приговора Ефремову судья Елена Абрамова отметила, что суд считает показания Бадасяна, Кобца и Гаева недостоверными, поскольку они имеют существенные противоречия.

"Дело Ефремова"

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Хроника 08 июня 2020 года – 30 апреля 2021 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Москва Пресненский суд

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