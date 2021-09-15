Кассационный суд признал законным приговор Ефремову

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении кассационных жалоб на приговор актеру Михаилу Ефремову, который получил 7,5 лет колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

Такое решение огласила судебная коллегия.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня 2020 г. на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области.