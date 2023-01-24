Дума во втором чтении одобрила проект о взятии ДНК у подозреваемых и обвиняемых

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект, который значительно расширяет перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации.

Согласно принятым поправкам, в этот перечень войдут все осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы, а также подозреваемые и обвиняемые в совершении любых преступлений, а также лица, подвергнутые административному аресту.

Сейчас анализ ДНК берут лишь у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.

Данным законопроектом (№1048800-7) также уточняется понятие "геномная информация", это – биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах ДНК физического лица или неопознанного трупа.

Предполагается, кроме того, наделить Следственный комитет полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации и уточнить перераспределение функций по ее проведению между органами государственной власти.

Соответствующие правительственные поправки внесены к законам "О государственной геномной регистрации", "О порядке отбывания административного ареста" и "О персональных данных". В первом чтении они были приняты еще в декабре 2020 года.