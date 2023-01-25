Дума приняла закон об обязательной геномной регистрации подозреваемых и обвиняемых

Архивное фото Фото: Иван Юдин/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который значительно расширяет перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации.

Так, согласно закону, в этот перечень войдут все осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы, подозреваемые и обвиняемые в совершении любых преступлений, а также лица, подвергнутые административному аресту.

Сейчас анализ ДНК берут лишь у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.

Данным законом, инициированным правительством РФ, также уточняется понятие "геномная информация", это - биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах ДНК физического лица или неопознанного трупа.

Кроме того, Следственный комитет наделяется полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации.

В пояснительной записке указывается со ссылкой на зарубежный опыт, что базы данных ДНК начинают эффективно функционировать при условии содержания в них геномной информации не менее 1% от общего количества населения страны.

В федеральной базе данных геномной информации содержится геномная информация 0,6 % от общего количества населения РФ (965 315 объектов учета) по состоянию на 1 января 2020 года, говорится в документе.

После вступления в силу закона ФБДГИ (федеральная база данных геномной информации) только за 2021 - 2023 годы может увеличиться до 5,2 млн объектов учета (в первый год реализации закона в ФБДГИ будет помещена геномная информация свыше 945 тыс. лиц, а в последующие два года - не менее 1,8 млн лиц ежегодно, за счет таких категорий как осужденные, подозреваемые, обвиняемые), что будет соответствовать 3,5% от общего количества населения РФ, отмечается в документе.