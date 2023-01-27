В России за сутки COVID-19 заболели более 7,1 тыс. человек

Число заболевших за сутки второй день подряд становится максимальным с начала года

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 7,1 тысячи случаев, став максимальным с начала года, скончался 41 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"Выявлено 7 164 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 939 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,5%", - сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 35 субъектах РФ, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 077 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно выросло. Однако суточная заболеваемость второй день подряд становится максимальный с начала года и соответствует показателям конца декабря 2022 года, когда также регистрировалось более 7 тыс. заболевших в сутки.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 41 человек, накануне сообщалось о 40 умерших.

"Выздоровели за сутки 4 876 человек, или на 7,5% меньше в сравнении с 26 января", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрирован 21 924 261 случай заражения коронавирусной инфекцией, 394 902 умерших и 21 331 320 выздоровевших.