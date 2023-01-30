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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю увеличился почти на 20%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В России за прошедшую неделю показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения вырос на 19,9%, заболеваемость растет в 71 регионе, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Неделей ранее сообщалось об увеличении показателя заболеваемости на 21,9%.

Показатель госпитализации на 100 тысяч населения за неделю вырос на 8,6%. Число госпитализаций выросло в 56 регионах, а 26 из них оно выросло больше, чем в среднем по России.

За сутки в стране выявили 5 979 новых случаев заражения коронавирусом, в больницы доставлены 380 заболевших, умерли 38 человек с COVID-19.

В Москве за сутки выявили 1 519 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 1 967 заболевших. Число новых случаев снижается в течение пяти дней подряд.

За сутки были госпитализированы 102 человека, умерли 12 заболевших.

Хроника 09 января 2020 года – 30 января 2023 годаПандемия коронавируса
Москва
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