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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Четыре человека погибли в ДТП в Нижнем Новгороде

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в субботу.

Авария произошла около 23:30 по московскому времени в пятницу на проспекте Гагарина.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил разворот через две сплошные и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Shacman.

"В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В свою очередь, глава нижегородского Минздрава Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем телеграм-канале, что детей среди них нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Нижний Новгород
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