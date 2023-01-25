Темы духовно-нравственных ценностей хотят включить в школьные программы литературы и ИЗО

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Темы духовно-нравственных ценностей предлагают включить в программы изучения других предметов, таких как литература, русский язык, окружающий мир и изобразительное искусство, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Ключевая роль в духовно-нравственном воспитании отводится предметам "Основы религиозной культуры и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Чтобы подготовить детей к их изучению, предлагаем интегрировать темы духовно-традиционных ценностей и в другие предметы, начиная с предмета "Окружающий мир", русский язык, литературное чтение, музыка, изобразительное искусство"", - сказал Кравцов на торжественном открытии XXХI Международных Рождественских образовательных чтений "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека" в Государственном Кремлевском Дворце.

Для разработки содержания таких тем, по словам министра, создана экспертная группа, в состав которой вошли представители синодального отдела религиозного образования, ученые, преподаватели и другие эксперты.

Также Кравцов напомнил, что благодаря утвержденной единой программе по литературе, ученики в основной и старшей школе приобщаются к классической литературе, которая "практически полностью вдохновенна православием и проникнута христианскими ценностями". Так, отдельное внимание в школе уделяется житийной литературе.