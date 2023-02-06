В России заболеваемость COVID-19 за неделю выросла почти на треть

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В России за прошедшую неделю показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысчс населения вырос на 32,7% к предыдущей неделе и составил 41,4, заболеваемость росла в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба.

Неделей ранее сообщалось об увеличении показателя заболеваемости на 19,9%, он составлял 31,2.

Показатель госпитализации с коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,6 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 21,1%. Число госпитализаций выросло в 65 регионах, в том числе в 30 регионах показатель вырос сильнее, чем в среднем по России.

Суточный прирост заболеваемости по стране

За сутки в России выявили 8084 новых случаев заражения коронавирусом против 9 410 днем ранее, умерли 40 человек с COVID-19, сообщил оперштаб. В больницы попали 450 человек с коронавирусной инфекцией, это на 27,2% меньше, чем за предыдущие сутки.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 23 регионах, снижение - в 47.

Москва

В Москве за сутки выявили 1815 человек с COVID-19 против 2382 днем ранее. В больницы доставлен 61 заболевший. Умерли 12 человек с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в столице выявили 3 362 157 случаев заражения коронавирусом, умерли 47 959 заболевших.

В России за годы пандемии зарегистрировано 22 004 828 случаев COVID-19, умерли 395 325 пациентов.