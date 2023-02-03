В РФ выявили второй случай заражения подвариантом COVID-19 "кракен"

Фото: АР/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Новый подвариант "омикрон"-штамма коронавируса ХВВ.1.5 ("кракен"), второй случай заболевания которым выявлен в РФ, может эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение представляется маловероятным, заявили в Роспотребнадзоре.

"Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "омикрона" XBB 1.5 "Кракен" (...) Подвариант XBB 1.5 обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение представляется маловероятным", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Новый случай выявлен в республике Тыва. Заболевший переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий, в легкой форме, отметили в Роспотребнадзоре.

12 января в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ зарегистрирован первый случай заболевания "кракеном". Им заразилась жительница Пензы. Как тогда сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, по данным ученых, подвариант "кракен" не стал более тяжелым или более смертельным.