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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В России за сутки COVID-19 заболели более 7,6 тыс. человек

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 7,6 тысячи случаев, скончались 43 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"Выявлено 7 615 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 445 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 221,1%", - сообщили в оперштабе.

По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 67 субъектах РФ, снижение - в семи регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 8 084 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 469.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 43 человека, накануне сообщалось о 40 умерших.

"Выздоровели за сутки 8 455 человек, или на 68,8% больше в сравнении с 6 февраля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 012 443 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 395 362 умерших и 21 393 339 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 07 февраля 2023 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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