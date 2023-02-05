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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В России за сутки COVID-19 заболели более 9,4 тыс. человек

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 410 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Как отмечается, количество госпитализаций в стране за сутки составило 618 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 43%.

По их данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 13 субъектах РФ, снижение - в 59 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 9 681 заболевших, что стало самым высоким показателем с конца октября, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 271.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 45 человек, накануне сообщалось о 40 умерших.

Выздоровели за сутки 5 200 человек, или на 17,9% меньше в сравнении с 4 февраля, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 996 744 случая заражения коронавирусной инфекцией, 395 285 умерших и 21 380 874 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 05 февраля 2023 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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