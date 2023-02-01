Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ оказался максимальным с конца октября

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых случаев COVID-19 стал максимальным с конца октября и составил более 8,5 тыс. случаев, скончался 41 пациент с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"Выявлено 8 504 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 169 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 12,6%", - сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 36 субъектах РФ, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 792 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 2 712. Таким образом, число новых случаев COVID-19 за сутки стало максимальным с 23 октября 2022 года, когда сообщалось о 8,7 тыс. заболевших. Однако тогда шел спад заболеваемости.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 41 человек, накануне сообщалось о 45 умерших.

"Выздоровели за сутки 6 729 человек, или на 10,3% больше в сравнении с 31 января", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 958 696 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 395 108 умерших и 21 356 008 выздоровевших.