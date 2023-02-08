В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 10,4 тыс. человек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал максимальным с конца октября и составил почти 10,4 тыс. случаев, скончались 44 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"Выявлено 10 389 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 393 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%", - сообщили в оперштабе.

По их данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 субъектах РФ, снижение - в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 615 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 2 774. Таким образом, число новых случаев COVID-19 за сутки стало максимальным с 19 октября 2022 года, когда сообщалось о более 10,6 тыс. заболевших.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 44 человека, накануне сообщалось о 43 умерших.

"Выздоровели за сутки 8 104 человека, или на 4,2% меньше в сравнении с 7 февраля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 022 832 случая заражения коронавирусной инфекцией, 395 406 умерших и 21 401 443 выздоровевших.