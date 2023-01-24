Минсельхоз обеспокоен малой долей российского оборудования в молочной отрасли

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз обеспокоен низкой долей отечественного оборудования в молочной отрасли и принимает меры, чтобы такого оборудования стало больше.

"Мы недостаточно внимания обращали на то, что около 80% оборудования в отрасли импортное. Прошлый год показал, что у нас серьезная уязвимость в данном вопросе", - заявила замминистра сельского хозяйства Марина Афонина на XIV съезде Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

По ее словам, если в растениеводстве вопрос импортозамещения по оборудованию в большей степени решен, то в переработке молока локализация оборудования очень низкая. В связи с этим Минсельхоз попросил регионы составить каталоги оборудования для этой сферы.

"Понятно, что быстро (увеличить долю отечественного оборудования - ИФ) не получится, но нужно составить каталог, начать составлять и список производителей, которые есть в стране, и начинать серьезный диалог, - сказала Афонина. - Нам надо говорить глаза в глаза, что мы хотим от производителей оборудования. Это касается не только молочки, просто по молочке достаточно серьезный вопрос. В этом году надо всем вместе серьезно заниматься".

Она напомнила, что именно совместными усилиями с бизнесом удалось решить проблемы с упаковкой продукции, которые возникли весной прошлого года. Сейчас таких проблем нет, подчеркнула замминистра.