Москва выделила свыше 800 млн руб. на развитие импортозамещающих производств

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Столичные власти выделили более 800 млн рублей на развитие импортозамещающих производств, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Одобрено 15 заявок для компаний из таких сфер, как медицина, фармацевтика, ИТ-индустрия, электротехника, машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, производство стройматериалов", - написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

Мэр напомнил, что в апреле прошлого года Московский инновационный кластер начал программу предоставления грантов на их создание и расширение; в настоящее время подведены итоги.

Как уточняется на официальном портале мэра и правительства столицы, за счет этих средств компании могут компенсировать половину своих затрат на покупку объектов недвижимости или на подключение к инженерным сетям.

"Несмотря на санкции, мы не только сохранили экономический потенциал Москвы, но и серьезно продвигаемся вперед в реализации стратегических задач импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета России. Важной частью этой системной работы является программа предоставления грантов на создание или расширение импортозамещающих производств", - приводятся слова Собянина на официальном сайте.

Гранты помогут технологическим компаниям ускорить развитие и локализацию производства. Причем четверть суммы (или около 202 млн рублей) они получат авансом. Остальные средства будут выплачиваться ежегодно, исходя из фактических расходов и сроков реализации проекта.

Грант выплачивают компаниям в течение трех лет - с 2022 по 2024 год. За счет этих средств они могут компенсировать половину своих затрат на покупку объектов недвижимости или на подключение к инженерным сетям - электроснабжению, газоснабжению, водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению.

Также среди статей расходов, на компенсацию которых можно направить грант, - покупка прав на результаты интеллектуальной деятельности, приобретение оборудования или программного обеспечения. Кроме того, можно компенсировать четверть суммы, направленной на зарплаты сотрудникам.