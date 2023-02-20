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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Орбиту МКС скорректировали перед возвращением на Землю "Союза МС-22"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-22" скорректировали высоту Международной космической станции в рамках подготовки к возвращению на Землю корабля "Союз МС-22", сообщили в "Роскосмосе".

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Двигатели включили в 7:20 по Москве, они проработали 958,32 сек и выдали импульс величиной 1,8 м/с. "В результате средняя высота орбиты станции составила 418,9 км над поверхностью нашей планеты", - говорится в сообщении.

13 февраля глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что запуск корабля "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" к МКС в беспилотном режиме отложен до первой декады марта ради проверки системы терморегулирования. Планируется, что "Союз МС-23" должен заменить на МКС корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором.

Совет главных конструкторов предложил госкомиссии провести запуск "Союза МС-23" к МКС в беспилотном режиме 24 февраля, сообщили в "Роскосмосе" в субботу.

На корабле "Союз МС-23" осенью на Землю сможет вернуться российско-американский экипаж - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

Роскосмос МКС Союз МС-22 Союз МС-23 Юрий Борисов
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