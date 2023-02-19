Поврежденный "Прогресс МС-21" затопили в Тихом океане

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Поврежденный грузовой корабль "Прогресс МС-21", в субботу расстыковавшийся с Международной космической станцией (МКС), затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня "Прогресс МС-21" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении госкорпорации.

Изначально затопление "Прогресса МС-21" намечалось на 18 февраля.

Накануне корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС.

После отхода "Прогресса МС-21" от станции космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в телеоператорном режиме с борта МКС развернули корабль для фотографирования и видеосъемки предполагаемого места утечки на внешней обшивке грузовика.

В "Роскосмосе" позже сообщили, что после анализа результатов съемки специалисты госкорпорации не обнаружили визуальных повреждений на "Прогрессе МС-21". В связи с этим "Роскосмос" отложил затопление грузовика для дальнейшего выяснения причины его разгерметизации.

Впоследствии главная оперативная группа управления Ракетно-космической корпорации "Энергия" приняла решение о сведении "Прогресса МС-21" с орбиты 19 февраля.

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" похожа на ситуацию, произошедшую в декабре с кораблем "Союз МС-22".

"Самое главное нам сейчас убедиться, что это не какая-то систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на других кораблях", - сказал исполнительный директор.

13 февраля глава госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что причиной разгерметизации "Прогресса" могли стать метеорит или космический мусор.

14 февраля специалисты NASA провели осмотр предполагаемого места повреждения корабля "Прогресс МС-21" с помощью камер руки-манипулятора и передали данные российским специалистам для дальнейшего анализа.

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-21" пристыковался к МКС в октябре 2022 года и доставил на станцию более 2,5 т грузов.