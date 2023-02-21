Ракету с беспилотным кораблем "Союз МС-23" вывезли на стартовый комплекс Байконура

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая 24 февраля отправит к Международной космической станции (МКС) беспилотный корабль "Союз МС-23", установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

"Утро на Байконуре началось рано: в 7:30 утра по местному времени открылись ворота монтажно-испытательного корпуса, и железнодорожный состав с ракетой космического назначения двинулся на стартовый комплекс"- говорится в телеграм-канале госкорпорации.

По их данным, после вертикализации специалисты "Роскосмоса" продолжили готовить ракету к старту.

В "Роскосмосе" сообщали, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" к МКС состоится 24 февраля в 03:24 по московскому времени.

Там отмечалось, что "Союз МС-23" доставит на станцию 429 кг грузов, среди них - средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения и оборудование для научных экспериментов "Взаимодействие-2", "Матрешка-Р", "Кардиовектор", "МСК-2", "Каскад", "Фаген" и "Пробиовит.

Также беспилотный корабль привезет сменное оборудование для систем российского сегмента станции, средства приземления, технического обслуживания и ремонта, поддержки экипажа, профилактики неблагоприятного действия невесомости, санитарно-гигиенического обеспечения, защиты космонавтов от вредных воздействий, белье и контейнеры с рационами питания.

18 февраля в "Роскосмосе" сообщили, что специалисты госкорпорации не выявили нарушений на радиаторе корабля "Союз МС-23".

На этом корабле осенью на Землю сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.