Керченская переправа остановлена из-за усиления ветра
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Работа Керченской паромной переправы временно остановлена из-за сильного ветра, сообщает Главное управление МЧС по Крыму.
"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 22 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.
Во вторник в Крыму действует штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных осадков и усиления ветра в некоторых районах Крымского полуострова.