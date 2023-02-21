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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:14

Керченская переправа остановлена из-за усиления ветра

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Работа Керченской паромной переправы временно остановлена из-за сильного ветра, сообщает Главное управление МЧС по Крыму.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 22 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Во вторник в Крыму действует штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных осадков и усиления ветра в некоторых районах Крымского полуострова.

Керченская переправа Крым
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