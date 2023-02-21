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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:14

Проект по производству противомалярийных препаратов в Новосибирской области заморожен

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Заморожен инвестпроект ООО "Сиббиотех" по организации производства артемизинина и артемизининовой кислоты (основные фармацевтические компоненты противомалярийных препаратов - ИФ). Об этом сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников на пресс-конференции во вторник в пресс-центре "Интерфакса" в Новосибирске.

"Сиббиотех" брал у нас участок без торгов. У инициатора проекта был зарубежный, европейский инвестор. История началась еще с COVID-19, и инвестор просто не подтвердил инвестиции, проект был заморожен", - сказал министр.

Планы производства

В марте 2020 года сообщалось, что "Сиббиотех" планирует ввести в Новосибирской области производство противомалярийных препаратов из сибирского сырья. Предполагалось, что завод будет выпускать артемизинин (7,5 тонн в год) и артемизининовую кислоту (1,5 тонн в год). Общий объем инвестиций оценивался в 671,2 млн рублей. Запуск производства был запланирован на октябрь 2021 год, выход на проектную мощность - апрель 2022 года.

В августе "Сиббиотех" дополнил проект оборудованием для выпуска антибиотиков, используемых при терапии больных COVID-19. В результате стоимость проекта возросла до более 1 млрд рублей.

В марте 2021 года комиссия по масштабным инвестиционным проектам региона признала инвестпроект соответствующим критериям для получения земельного участка в 30 тыс. кв. м без проведения торгов.

Арбитражный суд Новосибирской области 17 февраля зарегистрировал заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N17 по региону о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Сиббиотех" из-за долга в размере 125, 2 тыс. рублей. Заявление пока не принято к производству.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, ООО "Сиббиотех" зарегистрировано в 2019 году в Новосибирской области. Компания специализируется на производстве лекарственных препаратов. Владельцем компании является Виталий Тирон.

Новосибирская область Сиббиотех
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