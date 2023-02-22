В суд передано дело о поддельном украинском документе из дела об убийстве Дарьи Дугиной

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и передала в Пролетарский суд Тулы дело двух фигурантов об изготовлении поддельного документа, который использовали предполагаемые участники убийства Дарьи Дугиной.

Речь идет о поддельном электронном шаблоне украинского свидетельства о регистрации автомобиля Mini Cooper, которое было распечатано на официальном бланке. "Изготовленный поддельный документ, как считает следствие, в дальнейшем был использован с целью облегчения совершения убийства Дарьи Дугиной", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

По делу проходят Андрей Кузнецов и Александр Сучков. Им вменяют статью об изготовлении поддельных документов с целью облегчить другое преступление (ч. 4 ст. 327 УК).

Следствие считает, что с 2017 по 2022 год "Кузнецов, Сучков и неустановленные лица объединились в организованную группу, целью которой являлись изготовление и сбыт поддельных документов".

В августе 2022 года Сучков по согласованию с Кузнецовым и другими соучастниками в городе Арамиль Свердловской области изготовил "электронный шаблон официального документа Украины " - свидетельства о регистрации на Mini Cooper. Электронный документ он переслал Кузнецову, и тот распечатал его на официальном бланке.

Дугину взорвали в ее автомобиле 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области после патриотического фестиваля, в котором она участвовала вместе с отцом Александром Дугиным. В ФСБ позднее заявили, что подрыв осуществила гражданка Украины Наталья Вовк, которая, в частности, использовала поддельные автомобильные номера и документы на машину. Вовк заочно арестована.