Суд в Туле 6 марта рассмотрит дело, связанное с убийством журналистки Дарьи Дугиной

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Пролетарский районный суд Тулы назначил на 6 марта заседание по делу об изготовлении поддельного документа о регистрации автомобиля, который фигурирует в расследовании убийства журналистки Дарьи Дугиной.

"Для решения вопроса о мере пресечения одному из обвиняемых и назначении дела к слушанию Пролетарским районным судом Тулы назначено заседание, которое состоится 6 марта", - сообщила "Интерфаксу" в среду руководитель объединенной пресс-службы судебной системы и управления Судебного департамента в Тульской области Ольга Дячук.

Она уточнила, что дело рассматривается по месту пребывания одного из обвиняемых, который проживал в Пролетарском районе Тулы.

Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении Андрея Кузнецова и Александра Сучкова.

Кузнецов и Сучков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение).

По версии следствия, в период 2017-2022 гг. Кузнецов, Сучков и неустановленные лица объединились в организованную группу, целью которой являлись изготовление и сбыт поддельных документов.

Согласно материалам следствия, в августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков, действуя согласованно с Кузнецовым и другими соучастниками, изготовил электронный шаблон официального документа Украины - свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль Mini Cooper, который по электронной почте направил Кузнецову. Тот, в свою очередь, распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации.

В Генпрокуратуре сообщили, что "поддельный документ, как считает следствие, в дальнейшем был использован с целью облегчения совершения убийства Дарьи Дугиной".

Убийство Дарьи Дугиной

Автомобиль журналистки Дугиной - дочери общественного деятеля Александра Дугина - был взорван вечером 20 августа 2022 года в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечали, что убийство носит заказной характер.

Позднее ФСБ РФ объявила, что убийство Дугиной раскрыто.

В ФСБ сообщили, что по результатам изучения камер видеонаблюдения, "документально подтверждено, что исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 г.р. лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", а после совершения преступления, "вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию".

В ФСБ заявили, что преступление было спланировано украинскими спецслужбами.