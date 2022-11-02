Суд в Москве заочно арестовал подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду санкционировал заочный арест предполагаемой убийцы журналистки Дарьи Дугиной – гражданки Украины Натальи Вовк.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вовк Натальи Павловны, исчисляя срок ареста 2 месяца с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента ее задержания на территории РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Вовк объявлена в международный розыск. Ей предъявлено обвинение в умышленном убийстве, по которому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

В суде уточнили, что от следствия пока не поступало ходатайство о мере пресечения в отношении второго фигуранта дела – украинца Богдана Цыганенко, помогавшего, в том числе собрать взрывное устройство для преступления.

Автомобиль Дугиной был взорван вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечали, что убийство носит заказной характер.

Позднее ФСБ РФ объявила, что убийство Дугиной раскрыто.

В спецслужбе заявили, что Цыганенко "обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы".

В ФСБ сообщили, что по результатам изучения камер видеонаблюдения, "документально подтверждено, что исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г.р., лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", а после совершения преступления, "вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию".

В ФСБ заявили, что преступление было спланировано украинскими спецслужбами.