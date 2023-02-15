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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Глава ВОЗ заявил о необходимости продолжать искать источник возникновения COVID-19

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что твердо намерен продолжать попытки установить происхождение коронавируса COVID-19.

"У этой проблемы есть научная и моральная составляющие", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

"Мы должны продолжить работать, пока не получим ответ", - добавил он.

Он отметил, что недавно вновь отправил письменный запрос китайской стороне с просьбой о сотрудничестве по этому вопросу, чтобы установить, где и когда началось распространение коронавируса COVID-19.

ВОЗ объявила ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 пандемией в марте 2020 года. Впервые о вспышке этого заболевания сообщали в китайском Ухане. Эксперты ВОЗ ранее посещали Уханьский институт вирусологии, после чего публиковали доклад о том, что утечка вируса из лаборатории института "крайне маловероятна".

ООН Тедрос Адханом Гебрейесус коронавирус
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