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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Более 11 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 071 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, количество госпитализаций в стране за сутки составило 775 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 1,4%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 27 субъектах РФ, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 13 829 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 2 758.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 34 человека, накануне сообщалось о 32 умерших.

Выздоровели за сутки 11 208 человек, или на 11,2% меньше в сравнении с 24 февраля, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 243 563 случая заражения коронавирусной инфекцией, 396 004 умерших и 21 581 463 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 25 февраля 2023 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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