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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

В Госдуме рассчитывают принять закон о статусе апартаментов до конца 2023 года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Закон, определяющий статус апартаментов, планируется принять до конца года, заявил "Интерфаксу" депутат Госдумы Владимир Ресин.

"В этом году мы планируем разобраться с вопросом апартаментов. Хочу сразу сказать: маловероятно, что апартаменты приравняют к жилью, это сегодня лишь вид коммерческой недвижимости и только", - отметил он.

Депутат напомнил, что исполнительные власти и законодатели создавали условия, чтобы строительство жилья было комплексным и включало в себя всю необходимую коммунальную и социальную инфраструктуру, и апартаменты чаще всего не проходят по этим критериям.

"Речь сегодня идет лишь о том, присваивать ли им особый статус как составляющей части комфортной городской среды или нет. Замечу, что единого мнения у законодателей так и не сложилось. Никто не хочет расстраивать собственников, которые купили апартаменты в надежде на признание их полноценным жильем, но, боюсь, оправдать их ожидания в полной мере не выйдет", - подчеркнул Ресин.

Сейчас апартаменты относятся к статусу нежилых помещений. Такие объекты оцениваются на 10-15% дешевле аналогичных квартир.

Премьер-министр Михаил Мишустин в 2020 году и в 2021 году поручал разобраться со статусом апартаментов.

Осенью 2020 года замглавы Минстроя Никита Стасишин говорил о планах законодательно утвердить жилой статус уже возведенных апартаментов, но в дальнейшем запретить их строить. Останавливать строительство уже начатых проектов апартаментов на тот момент не собирались. Позже вице-премьер Марат Хуснуллин уточнял, что правительство не намерено запрещать строительство апартаментов, но собирается максимально узаконить их статус и приравнять к жилью.

Госдума Владимир Ресин Минстрой Марат Хуснуллин Михаил Мишустин Никита Стасишин
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