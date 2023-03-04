Более 14 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 14 049 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, количество госпитализаций за сутки составило 1 571 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими на 1,6%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 субъектах РФ, снижение - в 37 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 14 516 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 467.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 39 человек, накануне сообщалось о 40 умерших.

Выздоровели за сутки 11 462 человека, или на 0,4% меньше в сравнении с 3 марта, сообщили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 328 569 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 255 умерших и 21 668 320 выздоровевших.