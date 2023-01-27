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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Директор "Сахаровского центра" оштрафован на 3 млн руб. за нарушение деятельности иноагента

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы оштрафовал директора "Сахаровского центра" ("Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", признана в РФ иноагентом) Сергея Лукашевского за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Лукашевскому назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму в 3 млн рублей", - сообщили в суде в пятницу.

Лукашевский признан виновным по десяти протоколам о непредоставлении или неполном предоставлении информации и сведений, которые в органы власти должен предоставлять иноагент (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ). За каждое правонарушение суд назначил ему штраф в 300 тысяч рублей.

"Сахаровский центр" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2014 году.

Сахаровский центр Сергей Лукашевский
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