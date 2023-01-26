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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Сахаровскому центру дали месяц на выселение из музея-квартиры

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сахаровский центр (признан в РФ иноагентом) должен в течение месяца освободить музей-квартиру Андрея Сахарова, остальные помещения - в течение трех месяцев, сообщил "Интерфаксу" председатель правления организации Вячеслав Бахмин.

"Нам дали три месяца на то, чтобы собрать все вещи и выселиться с даты уведомления. Кроме квартиры, на которую нам дали месяц всего", - сказал Бахмин "Интерфаксу" в четверг.

Таким образом, музей-квартира академика Сахарова должна быть освобождена по требованию столичного Департамента городского имущества уже к 24 февраля, здание Центра и выставочный зал - к 24 апреля.

По словам Бахмина, обжаловать это решение невозможно, так как оно основано на новых нормах законодательства об иностранных агентах. Он напомнил, что аренда помещений была безвозмездной и бессрочной.

Ранее в четверг в московском Сахаровском центре сообщили, что 24 января получили уведомление департамента городского имущества столицы о прекращении договоров аренды на все помещения ОНК. Такое решение связано со вступившим в силу с 1 декабря 2022 года законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", новые нормы которого не допускают получение иноагентами какой-либо государственной поддержки.

23 января Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность американского неправительственного Фонда Андрея Сахарова ("The Andrei Sakharov foundation").

Сахаровский центр Москва
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