Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Поправки о сокращении максимального наказания за налоговые преступления прошли I чтение

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращении сроков для привлечения к ответственности за ряд налоговых преступлений и отмене уголовного преследования при условии возмещения недоимки, пеней и штрафов.

Документ № 301951-8, подготовленный Минюстом, в конце февраля внесло в парламент правительство. В нем содержатся поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам.

Поправки предусматривают, что следователь будет обязан отказать в возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям или прекратить уже имеющееся в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов. Сейчас эта опция доступна фигурантам налоговых дел, впервые привлекаемым к уголовной ответственности.

Законопроект также предусматривает снижение с шести до пяти лет максимального срока лишения свободы, который может назначаться осужденным за уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере (более 45 млн рублей за период в пределах трех финансовых лет). Изменения предлагается внести в статьи 199 и 199.1 УК. Также предлагается снизить с семи до пяти лет максимальное наказание за сокрытие в особо крупном размере денег и имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, пеней, штрафов (статья 199.2 УК).

Благодаря этому такие деяния становятся преступлениями средней тяжести, а не тяжкими, как сейчас, и срок давности привлечения к ответственности сокращается с десяти до шести лет.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Минюст Госдума Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила об обнаружении взрывчатки в Брянской области после нападения диверсантов

СКР прекратил дело о руководстве преступной группой в отношении бизнесмена Быкова

СКР прекратил дело о руководстве преступной группой в отношении бизнесмена Быкова

"Росэнергоатом" сообщил о ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС после трех отмен

"Росэнергоатом" сообщил о ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС после трех отмен
Военная операция на Украине

Путин охарактеризовал как теракт события в Брянской области

Путин охарактеризовал как теракт события в Брянской области

Один человек погиб, четверо пострадали из-за ЧП на заводе "Авиастар" в Ульяновске

Один человек погиб, четверо пострадали из-за ЧП на заводе "Авиастар" в Ульяновске

Приняты поправки об уголовном наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

Приняты поправки об уголовном наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ
Военная операция на Украине

В Кремле затруднились ответить на вопрос о возможности изменения статуса СВО

Песков сообщил, что Путин в Кремле получает доклады об атаке террористов на Брянскую область

Госдума приняла закон об обязанности владельцев сетей связи три года хранить данные

Госдума приняла закон об обязанности владельцев сетей связи три года хранить данные

Дерипаска считает, что западные компании ушли с российского рынка надолго

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });