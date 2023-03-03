Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Экс-генпродюсер RTVI Обухов занял аналогичную должность на "ТВ-3"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Новым генеральным продюсером телеканала "ТВ-3" стал Константин Обухов, об уходе которого с аналогичной должности на RTVI стало известно накануне.

Как сообщает пресс-служба холдинга "Газпром-медиа", на "ТВ-3" Обухов займется как обновлением уже запущенных проектов, так и созданием новых спонсороёмких форматов.

2 марта стало известно, что Обухов покидает пост генпродюсера RTVI. Как сообщили в компании, замену ему искать пока не будут, так как RTVI "планирует сфокусироваться на разработке и производстве информационно-аналитических продуктов, поэтому надобность в усилении направления развлекательных программ потеряла актуальность".

Бывший главный креативный продюсер Comedy Club Production Обухов стал генпродюсером RTVI в конце августа 2022 года. В его обязанности вошли обновление блока развлекательных программ и создание новых форматов сатирических шоу. Тогда отмечался большой опыт Обухова в создании оригинальных телевизионных форматов для ТНТ, ТВ-3 и других. В частности, он разработал программы как "Comedy Баттл", "Танцы", получивший ТЭФИ, "Открытый микрофон".

RTVI - международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Канал вещает в 158 странах и имеет корреспондентскую сеть в 14 городах по всему миру.

Константин Обухов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпросвещения РФ предложило ввести единую форму для учеников на уровне школ

В половине случаев телефонные мошенники представляются сотрудниками полиции

Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту состыковался с МКС

Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту состыковался с МКС

Абрамченко сообщила, что посещаемость Байкала в 2022 году выросла на 40%

Абрамченко сообщила, что посещаемость Байкала в 2022 году выросла на 40%

Что произошло за день: четверг, 2 марта

ФСБ сообщила, что украинские диверсанты "выдавлены" на Украину

ФАС уточнит правила оформления рекламы российского вина на радио и ТВ

ФАС уточнит правила оформления рекламы российского вина на радио и ТВ

До двух выросло число жертв нападения диверсантов в Брянской области

Банки попросили разрешить им не учитывать голоса "недружественных" совладельцев

ФСБ сообщила об обнаружении взрывчатки в Брянской области после нападения диверсантов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });