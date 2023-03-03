Экс-генпродюсер RTVI Обухов занял аналогичную должность на "ТВ-3"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Новым генеральным продюсером телеканала "ТВ-3" стал Константин Обухов, об уходе которого с аналогичной должности на RTVI стало известно накануне.

Как сообщает пресс-служба холдинга "Газпром-медиа", на "ТВ-3" Обухов займется как обновлением уже запущенных проектов, так и созданием новых спонсороёмких форматов.

2 марта стало известно, что Обухов покидает пост генпродюсера RTVI. Как сообщили в компании, замену ему искать пока не будут, так как RTVI "планирует сфокусироваться на разработке и производстве информационно-аналитических продуктов, поэтому надобность в усилении направления развлекательных программ потеряла актуальность".

Бывший главный креативный продюсер Comedy Club Production Обухов стал генпродюсером RTVI в конце августа 2022 года. В его обязанности вошли обновление блока развлекательных программ и создание новых форматов сатирических шоу. Тогда отмечался большой опыт Обухова в создании оригинальных телевизионных форматов для ТНТ, ТВ-3 и других. В частности, он разработал программы как "Comedy Баттл", "Танцы", получивший ТЭФИ, "Открытый микрофон".

RTVI - международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Канал вещает в 158 странах и имеет корреспондентскую сеть в 14 городах по всему миру.