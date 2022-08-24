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Новым генпродюсером RTVI стал Константин Обухов из Comedy Club Production

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Новым генеральным продюсером RTVI стал бывший главный креативный продюсер Comedy Club Production Константин Обухов, говорится в сообщении канала.

"В его обязанности войдет обновление блока развлекательных программ и создание новых форматов сатирических шоу. Константин имеет большой опыт в создании оригинальных телевизионных форматов для каналов ТНТ, ТВ-3 и других", - отмечается в сообщении.

Там уточняется, что Обухов разработал такие "высокорейтинговые программы, как "Comedy Баттл", "Танцы", получивший ТЭФИ, "Открытый микрофон".

"Для меня большой вызов занять позицию генпродюсера канала и создать контент, который будет интересен не только в России, но и во всех регионах присутствия RTVI", - прокомментировал свое назначение Константин Обухов, слова которого приводятся в сообщении.

"RTVI уже обладает лояльной взрослой аудиторией, которая интересуется политикой и новостными форматами. Перед Константином стоит задача дать этим зрителям что-то новое, создать контент, который расширит аудиторию RTVI, в том числе по будет способствовать омоложению аудитории и даст возможность запустить развлекательные монетизируемые форматы", -прокомментировала назначение CEO RTVI Ольга Пивень.

RTVI — международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Канал вещает в 158 странах и имеет корреспондентскую сеть в 14 городах по всему миру.

RTVI Константин Обухов
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