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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:08

ФСБ задержала москвичку за финансовую помощь украинской армии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - ФСБ в субботу сообщила о задержании жительницы Москвы за финансовую помощь украинской армии, возбуждено дело по статье о госизмене.

В спецслужбе добавили, что подозреваемая задержана в Москве "при попытке выезда из Российской Федерации".

Лефортовским районным судом Москвы избрал женщине меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Уголовное дело находится в производстве следователей Следственного управления ФСБ России. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств уголовного дела и задержания соучастников, сообщили в ФСБ.

Личность задержанной не раскрывается.

Санкцией статьи 275 УК России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет лишения свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей или дохода осужденного за период до трех лет.

ФСБ России
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