Росфинмониторинг хочет установить лимит в 100 тыс. руб. для переводов без открытия счета

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг хочет установить лимит в размере 100 тыс. руб. (либо эквивалент в иностранной валюте) для переводов физлиц, которые проводятся при упрощенной идентификации без открытия банковского счета.

Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (115-ФЗ) и закон "О национальной платежной системе" (161-ФЗ).

На данный момент переводы физических лиц без открытия банковского счета на сумму более 15 тыс. руб. проводятся при упрощенной идентификации. При этом максимальная сумма такого перевода законом не установлена, что не отвечает международным стандартам в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим проектом также повышается сумма максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа с 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

В случае принятия закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

В январе глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщал, что порог в 15 тыс. руб., который сейчас установлен в "антиотмывочном" законодательстве (115-ФЗ) для идентификации физических лиц при проведении операций с финансовыми организациями, может быть повышен.