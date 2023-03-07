ФСБ пресекла деятельность незаконных "оружейников" в 34 регионах

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В 34 регионах России пресечена деятельность 59 человек, занимавшихся незаконным оборотом оружия, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В результате из незаконного оборота было изъято 118 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе пулеметы, карабины, ружья, пистолет и револьверы, запасные части к ним, а также снаряды, мины детонаторы, свыше 13 тыс. патронов различного калибра и холодное оружие.

"Прекращена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - резюмировали в ЦОС.