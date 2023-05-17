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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:02

ФСБ выявила 165 нелегальных "оружейников" в 44 регионах страны

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ФСБ провела спецоперацию против так называемых нелегальных оружейников в 44 регионах страны: выявлены 165 человек, изъято большое количество оружия и боеприпасов, прекращена работа 40 подпольных мастерских.

ФСБ вместе с МВД РФ и Росгвардией пресекла незаконную деятельность граждан, "причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", сообщает спецслужба.

Операция проводилась в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия- Алания, Саха (Якутия) и Хакасия, Донецкой Народной и Кабардино-Балкарской республиках, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Астраханской, Амурской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Томской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях.

По данным ФСБ, из незаконного оборота изъято 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: три пулемета ("ПК", "РПК"), 46 автоматов ("АК-12", "АК-103", "АК-105", "АК-74", "АКМ", "АКС-74", "АКМС-74У", "AR-15"), 36 пистолетов-пулеметов ("Бизон", "Кедр", "ПП-90", "ППС", "ППШ", "Скорпион", "МР-40", "РМ-63 RAK", "SA-26", "VZ-26", "Uzi"), 107 винтовок, карабинов и ружей ("Барс", "Вепрь", "ВПО", "ИЖ", "Мосина", "МР", "Сайга", "СВД", "СВТ", "СКС", "ТОЗ", "Мauser", "Hatsan", "ТG-2", "Winchester"), 207 пистолетов и револьверов ("АПС", "Коровина", "Марголина", "ИМ", "ПСМ", "ПЯ", "ТТ", "Astra", "Beretta", "Colt", "CZ-75", "Glock", "Luger", "Мauser", "Stalker", "Walther", "Наган", "Таурус").

Кроме того, сообщает ФСБ, изъяты ПЗРК "Игла", ПТУР "Фагот", 2 ракеты ПТРК "Конкурс", 19 гранатометов и огнеметов ("МРО-А", "РПГ-7В", "РПГ-75М", "РПГ-18", "РПГ-22", "РПГ-26", "РПО-А", "РШГ"), 5 противопехотных мин ("МОН-50", "МОН-100"), 140 ручных гранат ("К-51", "РГ-42", "РГО", "РКГ-3", "РГД-5", "РГД-33", "Ф-1"), 109 детонаторов, запалов и взрывателей различных модификаций.

Обнаружено более 59 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 387 артиллерийских снарядов, свыше 71 тыс. патронов различного калибра, 517 основных частей к огнестрельному оружию.

ФСБ Росгвардия МВД РФ
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