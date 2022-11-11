Росстат отметил снижение естественной убыли населения на 31,4% в 2022 году

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В России в январе-сентябре 2022 года естественная убыль населения снизилась на 31,4% к 2021 году и составила 463,5 тысячи человек против 657,7 тысячи годом ранее, сообщил Росстат.

Число родившихся в январе-сентябре 2022 года уменьшилось на 6,2% - до 984 842 детей с 1 049 830 в январе-сентябре 2021 года.

Число умерших в стране в январе-сентябре 2022 года снизилось на 16,1% - до 1 448 301 человека с 1 725 491 человека в январе-сентябре 2021 года.

Естественная убыль населения в России в целом за 2021 год составила 1 043 тысячи человек против 688,7 тысячи человек в 2020 году и 317,2 тысячи человек в 2019 году.