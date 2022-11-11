Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Росстат отметил снижение естественной убыли населения на 31,4% в 2022 году

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В России в январе-сентябре 2022 года естественная убыль населения снизилась на 31,4% к 2021 году и составила 463,5 тысячи человек против 657,7 тысячи годом ранее, сообщил Росстат.

Число родившихся в январе-сентябре 2022 года уменьшилось на 6,2% - до 984 842 детей с 1 049 830 в январе-сентябре 2021 года.

Число умерших в стране в январе-сентябре 2022 года снизилось на 16,1% - до 1 448 301 человека с 1 725 491 человека в январе-сентябре 2021 года.

Естественная убыль населения в России в целом за 2021 год составила 1 043 тысячи человек против 688,7 тысячи человек в 2020 году и 317,2 тысячи человек в 2019 году.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ вводит запрет на въезд для 200 граждан США

Минэкономразвития допустило обращение в ВТО в связи с признанием экономики РФ нерыночной

Источники назвали вероятных покупателей российской "дочки" Intesa Sanpaolo

Минздрав рассмотрит вопрос о запрете абортов с 15 до 18 лет без согласия родителей беременной

Американский научный центр имени Вудро Вильсона признан нежелательным в РФ

Мосбиржа начнет расчет индекса российских бондов, номинированных в юанях

Мосбиржа начнет расчет индекса российских бондов, номинированных в юанях

Метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки включат в нормы ГТО

Метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки включат в нормы ГТО
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о завершении переброски войск на левый берег Днепра

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });